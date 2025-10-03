Soirée karaoke au Silo Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton
Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d'Avre et d'Iton Eure
Début : 2025-10-03 19:30:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Envie de briller sous les projecteurs, de chanter vos tubes préférés ou de vous amuser entre amis ? Le Silo lance ses soirées karaoké, animées par Maugan. Ambiance conviviale garantie, que vous soyez diva d’un soir ou chanteur de salle de bain !
Infos & inscriptions manon.lefebvre@ruche-silo.fr .
Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie manon.lefebvre@ruche-silo.fr
