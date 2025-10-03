Soirée karaoke au Silo Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton

Soirée karaoke au Silo Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton vendredi 3 octobre 2025.

Soirée karaoke au Silo

Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 19:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Envie de briller sous les projecteurs, de chanter vos tubes préférés ou de vous amuser entre amis ? Le Silo lance ses soirées karaoké, animées par Maugan. Ambiance conviviale garantie, que vous soyez diva d’un soir ou chanteur de salle de bain !

Infos & inscriptions manon.lefebvre@ruche-silo.fr .

Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie manon.lefebvre@ruche-silo.fr

English : Soirée karaoke au Silo

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée karaoke au Silo Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure