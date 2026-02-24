Soirée Karaoké au Tara by Madelezh Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil
Le Tara By Madelezh vous prévoit une soirée Karaoké !
Ambiance festive assurée par Florian Rion
On va chanter, on va danser, et on vous régalera autour d’un buffet.
Places limitées et uniquement sur réservation !
On vous donne plus d’info très vite. .
Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 27 43
