Soirée Karaoké au Tara by Madelezh Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le Tara By Madelezh vous prévoit une soirée Karaoké !
Ambiance festive assurée par Florian Rion
On va chanter, on va danser, et on vous régalera autour d’un buffet.
Places limitées et uniquement sur réservation !
On vous donne plus d’info très vite.   .

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 27 43 

