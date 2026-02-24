Soirée Karaoké au Tara by Madelezh Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil

Soirée Karaoké au Tara by Madelezh

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Le Tara By Madelezh vous prévoit une soirée Karaoké !

Ambiance festive assurée par Florian Rion

On va chanter, on va danser, et on vous régalera autour d’un buffet.

Places limitées et uniquement sur réservation !

On vous donne plus d’info très vite. .

Tara by Madelezh Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 27 43

