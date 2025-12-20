Soirée Karaoké au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne
Soirée Karaoké au Temps de Vivre Aixe-sur-Vienne vendredi 16 janvier 2026.
Soirée Karaoké au Temps de Vivre
18 place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Passez quand vous voulez, pour écouter, pour chanter tous et toutes ensemble ou pour chanter au micro ! Que vous aimiez Céline ou Freddie ; venez seul.e, entre ami.e.s, en famille et passez un chouette moment !
Avec l’association des Ami.e.s du Temps de Vivre.
Karaoké tous les troisièmes vendredis du mois. .
18 place Aymard Fayard Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42
English : Soirée Karaoké au Temps de Vivre
