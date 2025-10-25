Soirée Karaoké au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard

Soirée Karaoké au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard samedi 25 octobre 2025.

Soirée Karaoké au Twenty Beer

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 20h30. Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Soirée Karaoké au Twenty Beer & Food.

Chers amis, chanteurs en herbe et mélomanes,



Nous sommes ravis de vous accueillir pour une soirée pleine de musique, de rires et de performances mémorables ! Que vous soyez un artiste dans l’âme ou simplement là pour passer un bon moment, cette soirée est faite pour vous.

Animation by Fred.



Préparez-vous à monter sur scène et à faire vibrer le micro avec vos chansons préférées. Que vous souhaitiez interpréter des classiques intemporels, des hits modernes ou même des ballades émouvantes, il y en aura pour tous les goûts !



N’hésitez pas à encourager vos amis et à applaudir chaque performance. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous des talents cachés parmi nous !



Alors, préparez-vous à donner le meilleur de vous-même !

Que la fête commence et que la musique résonne ! .

Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 31 13 72

English :

Karaoke night at Twenty Beer & Food.

German :

Karaoke-Abend im Twenty Beer & Food.

Italiano :

Serata karaoke al Twenty Beer & Food.

Espanol :

Noche de karaoke en Twenty Beer & Food.

L’événement Soirée Karaoké au Twenty Beer Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence