Soirée Karaoké au Twenty Beer Twenty Beer & Food Châteaurenard

Samedi 25 octobre 2025 à partir de 20h30. Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-25 20:30:00
Soirée Karaoké au Twenty Beer & Food.
Chers amis, chanteurs en herbe et mélomanes,
Nous sommes ravis de vous accueillir pour une soirée pleine de musique, de rires et de performances mémorables ! Que vous soyez un artiste dans l’âme ou simplement là pour passer un bon moment, cette soirée est faite pour vous.
Animation by Fred.
Préparez-vous à monter sur scène et à faire vibrer le micro avec vos chansons préférées. Que vous souhaitiez interpréter des classiques intemporels, des hits modernes ou même des ballades émouvantes, il y en aura pour tous les goûts !
N’hésitez pas à encourager vos amis et à applaudir chaque performance. Et qui sait, peut-être découvrirez-vous des talents cachés parmi nous !
Alors, préparez-vous à donner le meilleur de vous-même !
Que la fête commence et que la musique résonne ! .
Twenty Beer & Food 20 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 31 13 72
English :
Karaoke night at Twenty Beer & Food.
German :
Karaoke-Abend im Twenty Beer & Food.
Italiano :
Serata karaoke al Twenty Beer & Food.
Espanol :
Noche de karaoke en Twenty Beer & Food.
L’événement Soirée Karaoké au Twenty Beer Châteaurenard a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence