Soirée Karaoké L’Amérivière Aubrives
Soirée Karaoké L’Amérivière Aubrives samedi 29 novembre 2025.
Soirée Karaoké
L’Amérivière 2 place Louis Debette Aubrives Ardennes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez vous régaler tout en chantant… Ambiance assurée ! Au menu Arancini tomate/mozza Vol au vent, frites et salade Bavarois mangue passion. Bienvenue à toutes et tous… Pensez à réserver…
.
L’Amérivière 2 place Louis Debette Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 16 60
English :
Come and feast while you sing… The atmosphere is guaranteed! On the menu: Arancini tomato/mozza Vol au vent, French fries and salad Bavarois mango passion fruit. All welcome… Don’t forget to reserve…
German :
Kommen Sie und lassen Sie sich beim Singen verwöhnen… Die Stimmung ist garantiert! Auf der Speisekarte stehen: Arancini Tomate/Mozza Vol au vent, Pommes frites und Salat Bavarois Mango Passion. Herzlich willkommen an alle … Denken Sie an eine Reservierung…
Italiano :
Venite a rifarvi gli occhi con la musica… L’atmosfera è garantita! Il menu: Arancini pomodoro/mozza Vol au vent, patatine e insalata Bavarese al mango e frutto della passione. Tutti sono i benvenuti… Non dimenticate di prenotare…
Espanol :
Venga a deleitarse con la música… ¡El ambiente está garantizado! En el menú: Arancini tomate/mozza Vol au vent, patatas fritas y ensalada Bavarois de mango y fruta de la pasión. Todo el mundo es bienvenido… No olvide reservar…
L’événement Soirée Karaoké Aubrives a été mis à jour le 2025-11-05 par Ardennes Tourisme