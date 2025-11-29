Soirée Karaoké L’Amérivière Aubrives

Soirée Karaoké

Venez vous régaler tout en chantant… Ambiance assurée ! Au menu Arancini tomate/mozza Vol au vent, frites et salade Bavarois mangue passion. Bienvenue à toutes et tous… Pensez à réserver…

L’Amérivière 2 place Louis Debette Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 16 60

English :

Come and feast while you sing… The atmosphere is guaranteed! On the menu: Arancini tomato/mozza Vol au vent, French fries and salad Bavarois mango passion fruit. All welcome… Don’t forget to reserve…

German :

Kommen Sie und lassen Sie sich beim Singen verwöhnen… Die Stimmung ist garantiert! Auf der Speisekarte stehen: Arancini Tomate/Mozza Vol au vent, Pommes frites und Salat Bavarois Mango Passion. Herzlich willkommen an alle … Denken Sie an eine Reservierung…

Italiano :

Venite a rifarvi gli occhi con la musica… L’atmosfera è garantita! Il menu: Arancini pomodoro/mozza Vol au vent, patatine e insalata Bavarese al mango e frutto della passione. Tutti sono i benvenuti… Non dimenticate di prenotare…

Espanol :

Venga a deleitarse con la música… ¡El ambiente está garantizado! En el menú: Arancini tomate/mozza Vol au vent, patatas fritas y ensalada Bavarois de mango y fruta de la pasión. Todo el mundo es bienvenido… No olvide reservar…

