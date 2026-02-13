Soirée karaoké, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Soirée karaoké Vendredi 27 mars, 20h00 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite (inscription recommandée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T23:00:00+01:00

Venez passer un bon moment, en famille ou entre amis, en solo ou en duo, pour vous époumoner au micro de la Médiathèque de l’Odyssée. Choisissez votre chanson, rejoignez celles des autres, et mettez le feu à la scène de l’auditorium ! Pas besoin d’être une grande voix, votre bonne humeur suffira.

L’entrée est libre et gratuite, mais la réservation est conseillée.

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] [{« link »: « https://www.odyssee-culture.com/ »}, {« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/ »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

La traditionnelle soirée karaoké de la Médiathèque de l’Odyssée vous attend ! karaoké animation

Agglo du Pays de Dreux – Illustrations : DR