Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère Les terrasses de la Vézère Le Bugue

Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère

Les terrasses de la Vézère 4 Rue du Jardin public Le Bugue Dordogne

Gratuit

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

À partir de 20h, venez donner de la voix et partager un moment convivial autour de votre karaoké préféré !

À partir de 23h Soirée ambiance musicale. La fête continue avec une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !

Entrée libre.

Les terrasses de la Vézère 4 Rue du Jardin public Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 47 30

English : Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère

From 8pm onwards, come and join in the fun with your favourite karaoke!

From 11pm: A musical evening. The party goes on, and the atmosphere is guaranteed to last all night long!

Free admission.

German : Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère

Ab 20 Uhr können Sie Ihre Stimme erheben und einen geselligen Moment rund um Ihre Lieblingskaraoke teilen!

Ab 23 Uhr: Abendliche Stimmungsmusik. Die Party geht mit garantierter Stimmung bis in die Nacht hinein weiter!

Eintritt frei.

Italiano :

A partire dalle 20.00, venite a divertirvi con il vostro karaoke preferito!

Dalle 23.00: una serata musicale. La festa continua e l’atmosfera è garantita fino alla fine della serata!

Ingresso libero.

Espanol :

A partir de las 20.00 horas, ven a divertirte con tu karaoke favorito

A partir de las 23:00: una velada musical. La fiesta continúa y el ambiente está garantizado hasta el final de la noche

Entrada gratuita.

