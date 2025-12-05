Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère Les terrasses de la Vézère Le Bugue
Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère Les terrasses de la Vézère Le Bugue vendredi 5 décembre 2025.
Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère
Les terrasses de la Vézère 4 Rue du Jardin public Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
À partir de 20h, venez donner de la voix et partager un moment convivial autour de votre karaoké préféré !
À partir de 23h Soirée ambiance musicale. La fête continue avec une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !
Entrée libre.
À partir de 20h, venez donner de la voix et partager un moment convivial autour de votre karaoké préféré !
À partir de 23h Soirée ambiance musicale. La fête continue avec une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit !
Entrée libre. .
Les terrasses de la Vézère 4 Rue du Jardin public Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 30 47 30
English : Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère
From 8pm onwards, come and join in the fun with your favourite karaoke!
From 11pm: A musical evening. The party goes on, and the atmosphere is guaranteed to last all night long!
Free admission.
German : Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère
Ab 20 Uhr können Sie Ihre Stimme erheben und einen geselligen Moment rund um Ihre Lieblingskaraoke teilen!
Ab 23 Uhr: Abendliche Stimmungsmusik. Die Party geht mit garantierter Stimmung bis in die Nacht hinein weiter!
Eintritt frei.
Italiano :
A partire dalle 20.00, venite a divertirvi con il vostro karaoke preferito!
Dalle 23.00: una serata musicale. La festa continua e l’atmosfera è garantita fino alla fine della serata!
Ingresso libero.
Espanol :
A partir de las 20.00 horas, ven a divertirte con tu karaoke favorito
A partir de las 23:00: una velada musical. La fiesta continúa y el ambiente está garantizado hasta el final de la noche
Entrada gratuita.
L’événement Soirée karaoké aux Terrasses de la Vézère Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère