Soirée karaoké avec Cyrille La Chapelle-Saint-Luc

Soirée karaoké avec Cyrille

Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Venez chanter, danser et dîner en compagnie de Cyrille!



Ambiance conviviale et sympathique assurée.

Karaoké sur écran géant.



Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Restaurant le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

