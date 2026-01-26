Soirée karaoké avec Cyrille La Chapelle-Saint-Luc

Soirée karaoké avec Cyrille

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Ambiance conviviale et sympathique assurée.

Karaoké sur écran géant.



Tarif de la soirée

Entrée gratuite, repas sur place. Toute la carte et les menus seront disponibles.



N’hésitez pas à nous contacter au 03 25 74 62 40 si vous souhaitez réserver ou tout simplement obtenir quelques informations.



À très bientôt,

L’équipe du Sarrail .

Le Sarrail La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 62 40 contact@lesarrail.fr

