Soirée karaoké avec Gilles LANNEMEZAN Lannemezan

LANNEMEZAN Au Vestiaire café Lannemezan Hautes-Pyrénées
Soirée karaoké avec Gilles.
Lancement des festivités de Noël en beauté avec ce karaoké dansant où l’ambiance et la bonne humeur seront au programme !
LANNEMEZAN Au Vestiaire café Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 19 37
English :
Karaoke evening with Gilles.
Kick off the Christmas festivities in style with this karaoke dance, where atmosphere and good humor are the order of the day!
German :
Karaoke-Abend mit Gilles.
Starten Sie die Weihnachtsfeierlichkeiten mit diesem Karaoke-Tanz, bei dem Stimmung und gute Laune auf dem Programm stehen!
Italiano :
Serata karaoke con Gilles.
Date il via alle feste natalizie in grande stile con questo karaoke, dove l’atmosfera e il buon umore saranno all’ordine del giorno!
Espanol :
Noche de karaoke con Gilles.
Da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas por todo lo alto con este baile karaoke en el que el ambiente y el buen humor estarán a la orden del día
L’événement Soirée karaoké avec Gilles Lannemezan a été mis à jour le 2025-10-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65