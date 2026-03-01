Soirée Karaoké avec menu buffet Quai de Langoguen Plobannalec-Lesconil
Soirée Karaoké avec menu buffet Quai de Langoguen Plobannalec-Lesconil samedi 28 mars 2026.
Soirée Karaoké avec menu buffet
Quai de Langoguen Le Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
1ère soirée Karaoké au restaurant au Tara by Madelezh à Lesconil, animée par Florian Rion. Bonne ambiance assurée.
Seulement sur réservation, et les places sont limitées…donc ne tardez pas trop !
La soirée Karaoké + le buffet chaud/froid avec des entrées, plats et desserts (visible sur la page facebook du restaurant en post épinglé).
L’idée, c’est de s’amuser, de chanter, danser et se rencontrer différemment. .
Quai de Langoguen Le Tara by Madelezh Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 27 43
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English : Soirée Karaoké avec menu buffet
L’événement Soirée Karaoké avec menu buffet Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Pays Bigouden
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