Soirée karaoké Bar Le Ti’Boussa Avranches
Soirée karaoké Bar Le Ti’Boussa Avranches jeudi 6 novembre 2025.
Soirée karaoké
Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 21:00:00
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Une envie de chanter sur des paroles. Y a qu’à demander ! .
Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
English : Soirée karaoké
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée karaoké Avranches a été mis à jour le 2025-10-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts