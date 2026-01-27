SOIRÉE KARAOKÉ Bages

SOIRÉE KARAOKÉ

impasse de la salle Bages Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 19:00:00

Karaoké, restauration sur place & ambiance déjantée !

Dress code conseillé (pas obligatoire ).

impasse de la salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

English :

Karaoke, on-site catering & crazy atmosphere!

Dress code recommended (not compulsory).

