Soirée Karaoké Casino Bagnères-de-Bigorre

Soirée Karaoké Casino Bagnères-de-Bigorre samedi 18 avril 2026.

Soirée Karaoké

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Soirée Karaoké
Avec Gilles Animation.
Révisez vos classiques !
Entrée libre   .

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 40 

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Karaoke Night

L’événement Soirée Karaoké Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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