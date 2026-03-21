Soirée Karaoké Casino Bagnères-de-Bigorre
Soirée Karaoké Casino Bagnères-de-Bigorre samedi 18 avril 2026.
Soirée Karaoké
Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée Karaoké
Avec Gilles Animation.
Révisez vos classiques !
Entrée libre .
Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 20 40
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English :
Karaoke Night
L’événement Soirée Karaoké Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65