Soirée Karaoké Casino Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée Karaoké Casino Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 7 novembre 2025.

Soirée Karaoké

Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Début : 2025-11-07 22:00:00
fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-12-05

Dès 22h00 Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles.

Entrée gratuite. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr   .

English : Soirée Karaoké

