Soirée Karaoké Casino Bagnoles de l’Orne Normandie
Soirée Karaoké Casino Bagnoles de l’Orne Normandie vendredi 3 avril 2026.
Soirée Karaoké
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 22:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Dès 22h00 Lounge Café, Casino JOA de Bagnoles.
Entrée gratuite. Renseignement 02 33 37 84 00 ou www.joa.fr .
Casino 6 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 84 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-23 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Bagnoles-de-l'Orne-Normandie (Orne)
- Exposition d’arts créatifs Bagnoles de l’Orne Normandie 28 mars 2026
- Tous au golf Initiation gratuite Route de Domfront Bagnoles de l’Orne Normandie 28 mars 2026
- b’o resort thermal & spa vous convie pour sa journée portes ouvertes ! Bagnoles de l’Orne Normandie 29 mars 2026
- Manoir de Durcet: tous au verger ! Office de tourisme de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie 30 mars 2026
- Randonnée du mercredi maison médicale Bagnoles de l’Orne Normandie 1 avril 2026