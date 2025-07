Soirée karaoké Beauvais

Soirée karaoké Beauvais samedi 2 août 2025.

Soirée karaoké

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 17:00:00

fin : 2025-08-02 20:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Venez chanter à tue-tête et tester vos connaissances musicales lors de notre karaoké en plein air ! Profitez de l’ambiance festive et conviviale pour interpréter vos morceaux préférés et participer à nos quiz musicaux. 0 .

147 Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 79 38 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée karaoké Beauvais a été mis à jour le 2025-07-22 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis