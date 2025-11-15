Soirée Karaoké Beillé

Soirée Karaoké

Salle polyvalente Beillé Sarthe

Début : 2025-11-15 20:30:00

Apéro dinatoire sur réservation à 19H. Restauration et Buvette sur place.

Organisé par les Amis de Beillé. .

Salle polyvalente Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 98 61 83 34

