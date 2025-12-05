Soirée karaoké Bellengreville
10 Rue Léonard Gille Bellengreville Calvados
Tarif : – –
19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
L’association des commerçants et artisans de Bellengreville accompagnée par la Mairie vous propose une soirée pour diner & chanter.
Réservation possible au bar Le Bellen ou en mairie avant le 1er décembre .
Ouvert à tous !
19 h au gymnase de Bellengrevillle .
10 Rue Léonard Gille Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr
