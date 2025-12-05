Soirée karaoké Bellengreville

Soirée karaoké

10 Rue Léonard Gille Bellengreville Calvados

Début : 2025-12-05 19:00:00

L’association des commerçants et artisans de Bellengreville accompagnée par la Mairie vous propose une soirée pour diner & chanter.

Réservation possible au bar Le Bellen ou en mairie avant le 1er décembre .

Ouvert à tous !

19 h au gymnase de Bellengrevillle .

10 Rue Léonard Gille Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr

