Soirée Karaoké Salle Jeanne d’Arc Bellocq

Soirée Karaoké
Salle Jeanne d’Arc 8 rue du Gave Bellocq Pyrénées-Atlantiques
Karaoké et restauration sur place assiettes charcuteries, fromages, tarte aux pommes. .
Salle Jeanne d’Arc 8 rue du Gave Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 95 02
