Soirée Karaoké Salle Jeanne d’Arc Bellocq

Soirée Karaoké

Salle Jeanne d’Arc 8 rue du Gave Bellocq Pyrénées-Atlantiques

Karaoké et restauration sur place assiettes charcuteries, fromages, tarte aux pommes. .

Salle Jeanne d’Arc 8 rue du Gave Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 95 02

