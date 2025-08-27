Soirée karaoké Bonneval
Soirée karaoké Bonneval mercredi 27 août 2025.
Soirée karaoké
112 Rue de Chartres Bonneval Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-27 19:30:00
fin : 2025-08-27 21:30:00
2025-08-27
112 Rue de Chartres Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 55 48 79 jeunesse@cdcdubonnevalais.fr
