SOIRÉE KARAOKÉ Bourgs sur Colagne

SOIRÉE KARAOKÉ

Salle Colucci Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée Karaoké organisé par le Comité des fêtes du Monastier animé par Dj Lou Montagnard

Salle Colucci Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 88 23 41 49

English :

Karaoke evening organized by the Comité des fêtes du Monastier, hosted by Dj Lou Montagnard

