SOIRÉE KARAOKÉ Bourgs sur Colagne samedi 7 mars 2026.
Salle Colucci Bourgs sur Colagne Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-07
Soirée Karaoké organisé par le Comité des fêtes du Monastier animé par Dj Lou Montagnard
Salle Colucci Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 6 88 23 41 49
English :
Karaoke evening organized by the Comité des fêtes du Monastier, hosted by Dj Lou Montagnard
