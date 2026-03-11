Soirée karaoké Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Soirée karaoké

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

On termine le mois en musique avec un nouveau karaoké !

On termine le mois en musique avec un nouveau karaoké ! .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée karaoké

Come and relax and pamper yourself on Saturday, March 7. The spotlight will be on women!

A nail technician and two masseuses will be on hand.

Don’t forget to book in advance!

L’événement Soirée karaoké Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-03-06 par Val de Dronne