Soirée Karaoké Salle multifonctions Brinay samedi 9 mai 2026.
Salle multifonctions Le Bourg Brinay Nièvre
Début : 2026-05-09 20:00:00
Soirée Karaoké À partir de 20h à la salle Multifonction, Le Bourg.
Buvette et restauration rapide.
Infos cdfbrinay@gmail.com .
Salle multifonctions Le Bourg Brinay 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfbrinay@gmail.com
