Soirée karaoké Brion vendredi 19 septembre 2025.

20 Route d’Issoudun Brion Indre

Début : Vendredi 2025-09-19
Soirée karaoké au bar-restaurant « Chez Cassy »

Venez passer une soirée conviviale et pleine de chansons au bar-restaurant « Chez Cassy » le 19 septembre à partir de 19h.
Pour participer, pensez à réserver avant le 16 septembre afin de garantir votre place.

Une occasion idéale pour chanter, rire et partager un bon moment entre amis ou en famille.   .

20 Route d’Issoudun Brion 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 68 98 79 

English :

Karaoke night

German :

Karaoke-Abend

Italiano :

Serata karaoke

Espanol :

Noche de karaoke

L’événement Soirée karaoké Brion a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Levroux