Soirée karaoké Brion
Soirée karaoké Brion vendredi 19 septembre 2025.
Soirée karaoké
20 Route d’Issoudun Brion Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Soirée karaoké
Soirée karaoké au bar-restaurant « Chez Cassy »
Venez passer une soirée conviviale et pleine de chansons au bar-restaurant « Chez Cassy » le 19 septembre à partir de 19h.
Pour participer, pensez à réserver avant le 16 septembre afin de garantir votre place.
Une occasion idéale pour chanter, rire et partager un bon moment entre amis ou en famille. .
20 Route d’Issoudun Brion 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 68 98 79
English :
Karaoke night
German :
Karaoke-Abend
Italiano :
Serata karaoke
Espanol :
Noche de karaoke
L’événement Soirée karaoké Brion a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Levroux