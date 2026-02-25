Soirée Karaoké Le Pub Cabourg

Soirée Karaoké

Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-24 2026-05-08 2026-05-22 2026-06-05 2026-06-19 2026-09-04 2026-09-18 2026-10-02 2026-10-16 2026-10-30

Un vendredi sur deux, Le Pub vous accueille pour une soirée karaoké ! Les participants peuvent interpréter leurs chansons préférées et partager un moment entre amis. Une belle occasion de se retrouver autour de la musique, d’un verre et de quelques refrains bien connus.

Le Pub 9 Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 11 69 lepubcabourg@gmail.com

English :

Every other Friday, Le Pub welcomes you for a karaoke night! Participants can sing their favorite songs and share a moment with friends. It’s a great opportunity to get together over music, a drink and a few familiar refrains.

L’événement Soirée Karaoké Cabourg a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Cabourg