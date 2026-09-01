Soirée karaoké Manoir Des Douets Fleuris Cancale

Informations pratiques

Cancale

Soirée karaoké

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Elle est de retour pour la rentrée notre fameuse soirée Karaoké !

Prépare ta plus belle voix (ou pas), choisis ton morceau préféré et viens mettre le feu au micro !

Que tu sois plutôt Céline Dion, Aya Nakamura, ABBA ou variété française… ce soir, la star, c’est TOI !

*Consommation obligatoire au bar .

Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée karaoké Cancale a été mis à jour le 2026-09-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel