Soirée karaoké Manoir Des Douets Fleuris Cancale
samedi 26 septembre 2026 · Manoir Des Douets Fleuris · Cancale
Informations pratiques
Cancale
Soirée karaoké
Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Elle est de retour pour la rentrée notre fameuse soirée Karaoké !
Prépare ta plus belle voix (ou pas), choisis ton morceau préféré et viens mettre le feu au micro !
Que tu sois plutôt Céline Dion, Aya Nakamura, ABBA ou variété française… ce soir, la star, c’est TOI !
*Consommation obligatoire au bar .
Manoir Des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81
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English :
L’événement Soirée karaoké Cancale a été mis à jour le 2026-09-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel