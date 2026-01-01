SOIRÉE KARAOKÉ Carbonne
10 Chemin de l’Industrie Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Venez prêter votre voix pour interpréter vos chansons préférées !
Organisé par la cave à bières Le Garage. .
10 Chemin de l'Industrie Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 98 39
Come and lend your voice to sing your favourite songs!
L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Carbonne a été mis à jour le 2026-01-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE