SOIRÉE KARAOKÉ Carbonne

SOIRÉE KARAOKÉ

SOIRÉE KARAOKÉ Carbonne vendredi 16 janvier 2026.

SOIRÉE KARAOKÉ

10 Chemin de l’Industrie Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 21:00:00
fin : 2026-01-16

Date(s) :
2026-01-16

Venez prêter votre voix pour interpréter vos chansons préférées !
Organisé par la cave à bières Le Garage.   .

10 Chemin de l’Industrie Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 98 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and lend your voice to sing your favourite songs!

L’événement SOIRÉE KARAOKÉ Carbonne a été mis à jour le 2026-01-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE