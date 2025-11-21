Soirée karaoké Carentan-les-Marais
Soirée karaoké Carentan-les-Marais vendredi 21 novembre 2025.
Soirée karaoké
Freedom Café Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Animé par Melchior. .
Freedom Café Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 54 64 27
English : Soirée karaoké
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée karaoké Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Baie du Cotentin