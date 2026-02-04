Soirée Karaoké Carnaval à l’ASJ Nogent-le-Rotrou
Soirée Karaoké Carnaval à l’ASJ Nogent-le-Rotrou samedi 7 mars 2026.
Soirée Karaoké Carnaval à l’ASJ
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : 7€
Début : 7 mars 2026, 19h30
Soirée karaoké carnaval à l’ASJ.
Venez déguisés pour chante en famille ou entre amis ! L’occasion de se réchauffer ensemble dans la bonne humeur.
Samedi 7 mars à partir de 19h30.
Soirée et repas (assiette charcuterie et fromage) 7€ par personne.
Réservation obligatoire https://tinyurl.com/4y9zc4bv
36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire asj.nogent@wanadoo.fr
English :
Carnival karaoke night at ASJ.
Come dressed up to sing along with family and friends! An opportunity to warm up together in good spirits.
Saturday, March 7 from 7.30pm.
Evening and meal (charcuterie and cheese platter) 7? per person.
Reservations essential: https://tinyurl.com/4y9zc4bv
