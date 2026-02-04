Soirée Karaoké Carnaval à l’ASJ

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée karaoké carnaval à l’ASJ.

Venez déguisés pour chante en famille ou entre amis ! L’occasion de se réchauffer ensemble dans la bonne humeur.

Samedi 7 mars à partir de 19h30.

Soirée et repas (assiette charcuterie et fromage) 7€ par personne.

Réservation obligatoire https://tinyurl.com/4y9zc4bv

36 rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire asj.nogent@wanadoo.fr

English :

Carnival karaoke night at ASJ.

Come dressed up to sing along with family and friends! An opportunity to warm up together in good spirits.

Saturday, March 7 from 7.30pm.

Evening and meal (charcuterie and cheese platter) 7? per person.

Reservations essential: https://tinyurl.com/4y9zc4bv

L’événement Soirée Karaoké Carnaval à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-02-04 par OTs DU PERCHE