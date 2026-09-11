Soirée Karaoké Casino des 3 Vallées Jeudi 17 septembre Casino des 3 Vallées Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Soirée Karaoké Casino des 3 Vallées Jeudi 17 septembre

Casino des 3 Vallées 4 esplanade des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 21:00:00

fin : 2026-09-17 01:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Venez vivre une expérience inoubliable lors de notre soirée karaoké au prestigieux Casino des Trois Vallées !

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Casino des 3 Vallées 4 esplanade des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 07

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English :

Come and enjoy an unforgettable karaoke experience at the prestigious Casino des Trois Vallées!

L’événement Soirée Karaoké Casino des 3 Vallées Jeudi 17 septembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains