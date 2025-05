Soirée Karaoké Casino des 3 Vallées Jeudi 29 mai – Casino des Vallées Brides-les-Bains, 29 mai 2025 21:00, Brides-les-Bains.

Savoie

Soirée Karaoké Casino des 3 Vallées Jeudi 29 mai Casino des Vallées 4 esplanade des Thermes Brides-les-Bains Savoie

Venez vivre une expérience inoubliable lors de notre soirée karaoké au prestigieux Casino des Trois Vallées !

Casino des Vallées 4 esplanade des Thermes

Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 07

English :

Come and enjoy an unforgettable karaoke experience at the prestigious Casino des Trois Vallées!

German :

Erleben Sie eine unvergessliche Erfahrung bei unserem Karaoke-Abend im renommierten Casino des Trois Vallées!

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza indimenticabile alla nostra serata karaoke presso il prestigioso Casino des Trois Vallées!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de una experiencia inolvidable en nuestra velada de karaoke en el prestigioso Casino des Trois Vallées!

