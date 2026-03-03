Soirée karaoké Le Grand Bain Casteljaloux

Soirée karaoké Le Grand Bain Casteljaloux vendredi 27 mars 2026.

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Animé par RectoVerso
Petite restauration et boissons sur place à partir de 18h30   .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26  legrandbain47@gmail.com

