Soirée karaoké Le Grand Bain Casteljaloux vendredi 27 mars 2026.
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-27
2026-03-27
Animé par RectoVerso
Petite restauration et boissons sur place à partir de 18h30 .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 72 96 26 legrandbain47@gmail.com
