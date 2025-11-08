Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Karaoké Chabris samedi 8 novembre 2025.

La Plage Chabris Indre

Soirée Karaoké au restaurant Le Pêcheur d’Etoiles à Chabris. A partir de 19h30. Réservation au 02 54 41 24 57. Repas Burger ou Fish and chips et dessert 20 €   .

La Plage Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 24 57 

English :

Karaoke Night

German :

Karaoke-Abend

Italiano :

Serata karaoke

Espanol :

Noche de karaoke

