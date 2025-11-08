Soirée Karaoké Chabris
Soirée Karaoké Chabris samedi 8 novembre 2025.
Soirée Karaoké
La Plage Chabris Indre
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée Karaoké
Soirée Karaoké au restaurant Le Pêcheur d’Etoiles à Chabris. A partir de 19h30. Réservation au 02 54 41 24 57. Repas Burger ou Fish and chips et dessert 20 € .
La Plage Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 24 57
English :
Karaoke Night
German :
Karaoke-Abend
Italiano :
Serata karaoke
Espanol :
Noche de karaoke
L’événement Soirée Karaoké Chabris a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Chabris Pays de Bazelle