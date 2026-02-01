Soirée karaoké Chadenac

Soirée karaoké

4 rue de la Salle des Fêtes Chadenac Charente-Maritime

Début : 2026-02-21 20:00:00

C’est le moment de réveiller l’artiste qui est en toi, libère ta voix

Entrée libre. Soirée Karaoké animé par Nadjo au restaurant les Pot’iront. Si repas, réservation obligatoire.

4 rue de la Salle des Fêtes Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 35 86

English :

It’s time to awaken your inner artist, free your voice!

Free admission. Karaoke evening hosted by Nadjo at restaurant Les Pot’iront. Reservations required for meals.

