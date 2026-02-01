Soirée karaoké Chadenac
Soirée karaoké Chadenac samedi 21 février 2026.
Soirée karaoké
4 rue de la Salle des Fêtes Chadenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
C’est le moment de réveiller l’artiste qui est en toi, libère ta voix
Entrée libre. Soirée Karaoké animé par Nadjo au restaurant les Pot’iront. Si repas, réservation obligatoire.
4 rue de la Salle des Fêtes Chadenac 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 35 86
English :
It’s time to awaken your inner artist, free your voice!
Free admission. Karaoke evening hosted by Nadjo at restaurant Les Pot’iront. Reservations required for meals.
