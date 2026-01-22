Soirée Karaoké Chambon
Soirée Karaoké Chambon samedi 21 mars 2026.
Soirée Karaoké
Chambon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-22 02:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Repas fait par A la lumière des évènements.
Repas fait par A la lumière des évènements. .
Chambon 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 32 10 21 marie-didier4@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meals made by A la lumière des événements.
L’événement Soirée Karaoké Chambon a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire