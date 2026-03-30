Soirée Karaoké Champagné-Saint-Hilaire
Soirée Karaoké Champagné-Saint-Hilaire samedi 25 avril 2026.
Soirée Karaoké
Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Soirée Karaoké
Menu
Poulet basquaise
Fromage
Gâteau
Local et fait maison .
Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 30 89
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English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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