Soirée Karaoké

Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Soirée Karaoké

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Poulet basquaise

Fromage

Gâteau

Local et fait maison .

Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 30 89

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English : Soirée Karaoké

L’événement Soirée Karaoké Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou