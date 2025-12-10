Soirée karaoké chants traditionnels berrichons Saint-Hilaire-en-Lignières

Soirée karaoké chants traditionnels berrichons

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Début : Samedi 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 19:30:00

2026-01-24

Venez chanter, rire et célébrer les traditions du Berry !

Plongez au cœur de l’âme berrichonne lors d’une soirée chaleureuse et festive au Château du Plaix !

Rejoignez-nous pour un karaoké exceptionnel autour des chants traditionnels berrichons airs incontournables, refrains populaires, et bonne humeur garantie.

Que vous soyez chanteur aguerri ou simple amateur, venez partager un moment convivial dans un cadre historique unique.

Profitez également d’une consommation sur place pour accompagner votre soirée vins, jus de pomme, tisanes et petites gourmandises locales. .

+33 2 48 60 22 15

English :

Come sing, laugh and celebrate Berry traditions!

