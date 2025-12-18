Soirée karaoké Châtillon-Coligny
Soirée karaoké Châtillon-Coligny samedi 24 janvier 2026.
Soirée karaoké
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Karaoké
Soirée karaoké à partir de 18h30. Animée par Mimi. Buvette et restauration. .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée karaoké Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2025-12-18 par OT GATINAIS SUD