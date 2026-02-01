Soirée karaoké chez Cancan PERCY Percy-en-Normandie
Soirée karaoké chez Cancan PERCY Percy-en-Normandie vendredi 13 février 2026.
Soirée karaoké chez Cancan
PERCY 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 23:59:00
2026-02-13
Viens faire chauffer le micro le vendredi 13 février à partir de 20h !
Le karaoké mensuel revient chez Cancan Café à Percy.
Buvette et restauration possible sur place (camion pizza).
Entrée libre, gratuit. .
PERCY 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
Soirée karaoké chez Cancan
