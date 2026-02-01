Soirée karaoké chez Cancan PERCY Percy-en-Normandie

Soirée karaoké chez Cancan

Viens faire chauffer le micro le vendredi 13 février à partir de 20h !

Le karaoké mensuel revient chez Cancan Café à Percy.

Buvette et restauration possible sur place (camion pizza).

Entrée libre, gratuit. .

PERCY 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

