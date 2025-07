Soirée Karaoké chez Chèvre et Menthe Chèvre et Menthe Reims

Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims Marne

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Tout public

Venez vivre une soirée conviviale et festive au cœur de la gastronomie locale ! Le restaurant Chèvre et Menthe, réputé pour sa cuisine traditionnelle, vous invite à participer à sa Soirée Karaoké le vendredi 19 septembre de 19h30 à 22h00.

Que vous soyez amateur de chanson française, de tubes internationaux ou de classiques populaires, le micro vous attend !

Au programme :

– Ambiance musicale animée par Jean-Pierre Caron, accordéoniste passionné

– Karaoké participatif pour petits et grands

– Menu gourmand à 29,90 €, concocté avec des produits frais et locaux

– Rires, chants, et bonne humeur garantis !

Avec des rythmes allant du tango au disco, en passant par le paso, la valse ou la chacha, tous les styles seront célébrés dans une atmosphère chaleureuse et familiale. .

