Soirée Karaoké chez Marianne Chez Marianne Paimpol

Chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-04 20:00:00
Tous les jeudis, le bar-restaurant Chez Marianne vous propose une soirée karaoké. Que vous soyez chanteur débutant ou aguerri, venez montrer votre talent, profiter de l’ambiance, et des assiettes dégustation ! .
L’événement Soirée Karaoké chez Marianne Paimpol a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol