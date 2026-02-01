Soirée Karaoké chez Marianne Chez Marianne Paimpol

Soirée Karaoké chez Marianne

Chez Marianne 13 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-12 20:00:00

Tous les jeudis, le bar-restaurant Chez Marianne vous propose une soirée karaoké. Que vous soyez chanteur débutant ou aguerri, venez montrer votre talent, profiter de l’ambiance, et des assiettes dégustation ! .

