Soirée karaoké Cloyes-les-Trois-Rivières

Bar Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Début : 2026-03-07 19:00:00
Soirée karaoké avec un menu spécial, plat et dessert, à 20 € moules frites, pain perdu caramel.
Uniquement sur réservation.
Bar Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 50 36
English :
Karaoke evening with a special menu, main course and dessert, at 20 ? mussels French fries, caramel French toast.
Reservations required.
