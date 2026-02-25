Soirée karaoké Cloyes-les-Trois-Rivières

Soirée karaoké

Bar Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Soirée karaoké avec un menu spécial, plat et dessert, à 20 € moules frites, pain perdu caramel.

Uniquement sur réservation.

Bar Au Bon Coin Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 50 36

English :

Karaoke evening with a special menu, main course and dessert, at 20 ? mussels French fries, caramel French toast.

Reservations required.

