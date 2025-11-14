Soirée karaoké Colmar

Soirée karaoké Colmar vendredi 14 novembre 2025.

Soirée karaoké

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Montrez-nous de quoi vous êtes capables la piste vous attend !

La patinoire vous invite à vivre une soirée karaoké sur notre nouvel écran géant, avec des hits actuels et des classiques intemporels, sous les lumières étincelantes d’une boule à facettes.

C’est l’occasion parfaite de briller devant vos amis et de révéler vos talents ou de simplement vous amuser ! Montrez-nous de quoi vous êtes capables la piste vous attend !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration sur place.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Show us what you can do? the track awaits!

German :

Zeigt uns, was ihr könnt? Die Tanzfläche wartet auf euch!

Italiano :

Mostrateci cosa sapete fare: la pista vi aspetta!

Espanol :

Demuéstranos de lo que eres capaz… ¡la pista te espera!

L’événement Soirée karaoké Colmar a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme de Colmar