Soirée karaoké Condac samedi 15 novembre 2025.

Salle polyvalente Condac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée karaoké avec petite restauration sur place.
Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 18 24 

English :

Karaoke night with snacks on site.

German :

Karaoke-Abend mit kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Serata karaoke con spuntini in loco.

Espanol :

Noche de karaoke con aperitivos in situ.

