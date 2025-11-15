Soirée karaoké Condac
Soirée karaoké Condac samedi 15 novembre 2025.
Soirée karaoké
Salle polyvalente Condac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Soirée karaoké avec petite restauration sur place.
Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 18 24
English :
Karaoke night with snacks on site.
German :
Karaoke-Abend mit kleinen Snacks vor Ort.
Italiano :
Serata karaoke con spuntini in loco.
Espanol :
Noche de karaoke con aperitivos in situ.
L’événement Soirée karaoké Condac a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Destination Nord Charente