Soirée Karaoké Coteaux-du-Blanzacais
Soirée Karaoké Coteaux-du-Blanzacais samedi 6 décembre 2025.
Soirée Karaoké
Salle des Fêtes de Cressac Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée Karaoké organisée par le Comité des Fêtes de Coteaux-du-Blanzacais au profit du téléthon. Repas
-Apéritif
-Assiette de charcuterie
-Jambon braisé et son accompagnement
-Dessert
.
Salle des Fêtes de Cressac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 50 28
English : Soirée Karaoké
Karaoke evening organised by the Coteaux-du-Blanzacais Festival Committee in aid of the telethon. Meal:
-Aperitif
-Platter of cold meats
-Braised ham with accompaniments
-Dessert
German : Soirée Karaoké
Karaoke-Abend, organisiert vom Festkomitee von Coteaux-du-Blanzacais zugunsten des Telethons. Mahlzeit
-Aperitif
-Teller mit Wurstwaren
-Geschmorter Schinken mit Beilage
-Dessert
Italiano : Soirée Karaoké
Serata karaoke organizzata dal Comité des Fêtes de Coteaux-du-Blanzacais a favore di Telethon. Pasto
-Aperitivo
-Piatto di salumi
-Brasato e contorno
-Dessert
Espanol : Soirée Karaoké
Noche de karaoke organizada por el Comité des Fêtes de Coteaux-du-Blanzacais a beneficio del Telethon. Comida
-Aperitivo
-Plato de embutidos
-Jamón cocido y guarnición
-Postre
L’événement Soirée Karaoké Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du Sud Charente