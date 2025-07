Soirée Karaoké Courtenay

Soirée Karaoké Courtenay vendredi 1 août 2025.

Soirée Karaoké

Route de Triguères Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-08-01

Baroud’Land, le Bar du Garage vous invite à son karaoké, avec la chanteuse Lili du groupe Génération’s. Planches apéritives sur réservation.

Baroud’Land, le Bar du Garage vous invite à son karaoké, avec la chanteuse Lili du groupe Génération’s. Planches apéritives sur réservation. .

Route de Triguères Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 04 75 11

English :

Baroud?Land, the Bar du Garage invites you to its karaoke, with singer Lili from the group Génération?s. Aperitif platters on reservation.

German :

Baroud?Land, die Bar du Garage lädt Sie zu ihrem Karaoke mit der Sängerin Lili von der Gruppe Génération?s ein. Aperitifbretter auf Vorbestellung.

Italiano :

Baroud?Land, il Bar du Garage vi invita al suo karaoke, con la cantante Lili del gruppo Génération?s. Aperitivo al piatto su prenotazione.

Espanol :

Baroud?Land, el Bar du Garage le invita a su karaoke, con la cantante Lili del grupo Génération?s. Platos de aperitivo disponibles previa reserva.

L’événement Soirée Karaoké Courtenay a été mis à jour le 2025-07-26 par OT 3CBO