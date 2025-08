Soirée karaoké & crêpes le bourg Chanteuges

Soirée karaoké & crêpes le bourg Chanteuges jeudi 14 août 2025.

Soirée karaoké & crêpes

le bourg Chez Christiane Chanteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Soirée bretonne animée par David St-Germai avec karaoké & crêpes salées et sucrées au Bar de Chez Christiane à Chanteuges à partir de 19h30.

.

le bourg Chez Christiane Chanteuges 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 01 07

English :

Breton evening hosted by David St-Germai with karaoke & sweet and savoury crêpes at the Bar de Chez Christiane in Chanteuges from 7.30pm.

German :

Bretonischer Abend unter der Leitung von David St-Germai mit Karaoke & süßen und herzhaften Crêpes in der Bar de Chez Christiane in Chanteuges ab 19:30 Uhr.

Italiano :

Serata bretone condotta da David St-Germai con karaoke e crêpes dolci e salate al bar Chez Christiane di Chanteuges dalle 19.30.

Espanol :

Velada bretona animada por David St-Germai con karaoke y crepes dulces y salados en el bar Chez Christiane de Chanteuges a partir de las 19.30 h.

L’événement Soirée karaoké & crêpes Chanteuges a été mis à jour le 2025-08-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier