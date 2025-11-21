Soirée Karaoke Crescendo café théâtre le crescendo Art paris

Au programme :

Un karaoké fun et décomplexé

Des jeux musicaux pour tester ta culture et ton sens du rythme

Deux cocktails offerts pour trinquer en musique

Une ambiance scénique intimiste et festive dans notre café-théâtre

Une soirée pleine de rires, de voix et de bonne humeur t’attend.

Prêt(e) à vibrer avec nous ?

Important ! Réserver uniquement en ligne place très limité à 20 personnes !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

Reservation uniquement sur le site : https://www.crescendoparis.com/events/soiree-karaoke-crescendo-2025-11-21-20-00

Tout public.

café théâtre le crescendo Art 21 rue chanzy 75011 paris

https://www.crescendoparis.com/events/soiree-karaoke-crescendo-2025-11-21-20-00 +33611682295