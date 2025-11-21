Soirée Karaoke Crescendo café théâtre le crescendo Art paris
Soirée Karaoke Crescendo café théâtre le crescendo Art paris vendredi 21 novembre 2025.
Au programme :
Un karaoké fun et décomplexé
Des jeux musicaux pour tester ta culture et ton sens du rythme
Deux cocktails offerts pour trinquer en musique
Une ambiance scénique intimiste et festive dans notre café-théâtre
Une soirée pleine de rires, de voix et de bonne humeur t’attend.
Prêt(e) à vibrer avec nous ?
Important ! Réserver uniquement en ligne place très limité à 20 personnes !
Crescendo Vibes – La première soirée karaoké & jeux musicaux à Paris ! Envie de chanter, de jouer et de passer une soirée conviviale au cœur de Paris ? Rejoins-nous pour la première édition des soirées Crescendo Vibes !
Le vendredi 21 novembre 2025
de 20h00 à 23h00
payant
Reservation uniquement sur le site : https://www.crescendoparis.com/events/soiree-karaoke-crescendo-2025-11-21-20-00
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-21T21:00:00+01:00
fin : 2025-11-22T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-21T20:00:00+02:00_2025-11-21T23:00:00+02:00
café théâtre le crescendo Art 21 rue chanzy 75011 paris
https://www.crescendoparis.com/events/soiree-karaoke-crescendo-2025-11-21-20-00 +33611682295